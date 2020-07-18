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كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية، 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس ، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 ألفا و711 حالة، بينها 294 حالة وفاة، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت.

وذكرت المراكز الكورية أن هناك 28 حالة على الأقل تعود لأشخاص قدموا من الخارج.

وأعربت السلطات الصحية عن تفاؤلها بإمكانية وضع تفشي الفيروس تحت السيطرة.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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