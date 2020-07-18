كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية، 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 ألفا و711 حالة، بينها 294 حالة وفاة، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت.
وذكرت المراكز الكورية أن هناك 28 حالة على الأقل تعود لأشخاص قدموا من الخارج.
وأعربت السلطات الصحية عن تفاؤلها بإمكانية وضع تفشي الفيروس تحت السيطرة.
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