القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارًا بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة، خصوصًا في المناطق المنخفضة. وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.
وغدًا، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصًا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحيانًا.
وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع بعد غدٍ، الإثنين، أيضًا، وتسود أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات، ومع ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة وتكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم المناطق، في حين تسود أجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحيانًا.
وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباح الثلاثاء، إلا أنها تبقى فوق معدّلها السنوي.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة حر تضرب البلاد حتى الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.