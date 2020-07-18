موجة حر تضرب البلاد حتى الثلاثاء المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارًا بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة، خصوصًا في المناطق المنخفضة. وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.

وغدًا، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصًا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحيانًا.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع بعد غدٍ، الإثنين، أيضًا، وتسود أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات، ومع ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة وتكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم المناطق، في حين تسود أجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحيانًا.

وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباح الثلاثاء، إلا أنها تبقى فوق معدّلها السنوي.