جاء اتهام الجيش الوطني الليبي لتركيا، الخميس، بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها العسكرية، في المعركة المرتقبة، على خط سرت – الجفرة، ليفرض التساؤل بشأن أهمية هذه المدينة نفسه على الجميع.
وتعدّ مصراتة أهمَ نقطة عسكرية، غربي البلاد، من حيث عدد المسلحين ونوعية الأسلحة. وتضم ميليشياتُها مقاتلين سابقين، يملكون مخزونا ضخماً من الأسلحة المتطوّرة.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من عشرين ألف مسلح في مصراتة. أبرزها "كتائب مصراتة"، أكبر داعم للسراج، و"لواءُ الحلبوص"، الذي يسيطر على طريق المطار.
وتعدّ مصراتة أيضاً بوابة وصول الدعم التركي العسكري واللوجستي، للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وذلك من خلال مطارها ومينائها.
ويبعد مطار مصراتة نحو خمسة كيلومترات عن وسط المدينة، وتقع بجانبه قاعدة جوية. وتستخدم حكومة الوفاق مطار مصراتة لتسهيل الرحلات من تركيا، ونقل المقاتلين والسلاح.
أما الميناء فيُستخدم في نقل الآليات والمدرعات التركية. وتسعى أنقرة لتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية، إضافة إلى احتمال حصولها على خاصية تشغيل وإدارة الميناء التجاري.
ونشرت تركيا طائرات مسيّرة من طراز "بيرقدار" في مصراتة، حيث كشفت صور بالأقمار الاصطناعية مواقع للطائرات المسيرة بمحيط القاعدة الجوية في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصراتة.. بوابة الدعم التركي لميلشيات أردوغان وتضم 20 ألف مسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.