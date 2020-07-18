شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحذر من تدخل روسيا في الانتخابات: «سيدفعون الثمن باهظًا» والان نبدء بالتفاصيل

قال جو بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات الرئاسة يوم أمس الجمعة إنه تلقى تقارير من المخابرات وتم إبلاغه بأن روسيا تواصل محاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بايدن لأنصاره خلال حملة عبر الانترنت لجمع تبرعات لحملته إن الصين تقوم أيضا بأنشطة "تهدف لجعلنا نفقد الثقة في نتيجة" انتخابات 2020 .

وأضاف "نعرف من قبل، وأؤكد لكم أنني اعرف الآن، لأنني أحصل على إفادات من جديد. الروس ما زالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية".

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وحذر من أنه إذا استمرت الروس في التدخل فسيكون هناك "ثمن باهظ يدفعونه" إذا فاز في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني أمام الرئيس دونالد ترامب.

ولم يتضح متى حصل بايدن على إفادات المخابرات والتي تعد أمرا عاديا للمرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة. ولم ترد حملته على طلب للتعليق.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في 30 يونيو إنه لم يتم تزويده بإفادة سرية وإنه ربما يطلب تقريرا في أعقاب تقارير قالت إن ترامب لم يتخذ إجراء بشأن تقارير للمخابرات قالت إن روسيا رصدت مكافآت لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.