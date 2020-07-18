شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.
وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين 14 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض ارتفاعا من خمس حالات قبل يوم.
وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83644 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
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