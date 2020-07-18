كورونا في بوليفيا.. إصابة 7 وزراء والرئيسة المؤقتة

قالت حكومة بوليفيا، إن وزير التنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي خوسيه ابيل مارتينيز مصاب بفيروس كورونا المستجد ليكون بذلك سابع وزير تعلن إصابته بين وزراء حكومة الرئيسة البوليفية الموقتة جانين آنييز المصابة أيضاً.

وجاء في بيان أن مارتينيز "لا تظهر عليه أعراض" و"سيحترم العزلة التي يوصي بها البروتوكول وسيواصل أنشطته من منزله من خلال العمل عن بعد".

وانضم مارتينيز بذلك إلى صفوف زملائه المصابين وهم وزراء شؤون الرئاسة والصحة والخارجية والمناجم والمحروقات والاقتصاد والمال.

كان مارتينيز يشغل أيضا منذ 5 أيام منصب وزير الاقتصاد والمال موقتا، وحل بذلك مكان أوسكار اورتيز الذي ادخِل العناية المركزة الأربعاء.

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وقال وزير الداخلية أرتورو موريللو، الرجل القوي في الحكومة الموقتة، لصحيفة بوليفية الخميس إن اورتيز "يموت" جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت الرئيسة البوليفية الموقّتة جانين آنييز في وقت سابق أنّها مصابة بفيروس كورونا، مطمئنة في الوقت عينه إلى أنّها بخير وأنّها ستواصل عملها وستفرض حجراً صحّياً على نفسها.

تضم حكومة بوليفيا 17 وزارة بعد إلغاء آنييز حقائب الثقافة والرياضة والاتصالات.

وبوليفيا البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، سجّلت حتى اليوم ما مجموعه 54,156 مصاباً بالفيروس توفّي منهم 1984 شخصاً، حسب الأرقام الرسمية.