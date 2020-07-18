بعد أزمة سد النهضة والتوترات الداخلية.. إثيوبيا تستأجر شركة أمريكية لتحسين صورتها في الخارج





استأجرت إثيوبيا شركة ضغط أمريكية، وسط تصاعد التوترات مع جيرانها وإدارة دونالد ترامب بشأن سد ضخم على نهر النيل، حسب ما ذكر موقع ” اللوبي الأجنبي”.

وقال الموقع، إن السفارة الإثيوبية في واشنطن وقعت عقدًا مع شركة بارنز أند ثورنبرج للمحاماة في إنديانا في 30 يونيو الماضي، وفقًا لإيداع جديد في وزارة العدل الأمريكية، حيث تبلغ الاتفاقية 130.000 دولار أمريكي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير، أن هذه الشركة سوف تساعد السفارة في ترتيب اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الأمور التي تهم السفارة، والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والدفاع عن تلك المصالح”.

وأشار التقرير، إلى أن رئيس الووزراء الإثيوبي أبي أحمد، حصل استحسان في الغرب كمصلح ديمقراطي، ولا سيما الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده في حل الصراع مع إريتريا المجاورة، لكن في الأشهر الأخيرة تعرضت حكومته لانتقادات بسبب تأجيل الانتخابات حتى العام المقبل بسبب مخاوف COVID-19 وللعنف العرقي في أوروميا، أكبر دولة في البلاد.

وأضاف التقرير، أن إثيوبيا تواجه أيضًا توترات مع جارتيها المتناقصتين مصر والسودان بشأن ملء سدها البالغ طوله 6450 ميجاوات على النيل الأزرق، لافتة إلى سعى الرئيس ترامب للتوسط في صفقة ثلاثية بناء على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن دون جدوى.



وأكد التقرير أن المحادثات المتعثرة تسببت في توترات غير معتادة بين الحكومتين الأمريكية والإثيوبية، حيث قالت أديس أبابا إن واشنطن تلقت معلومات “غير دقيقة وغير كافية” من مصر، من جانبه قال وزير التجارة ستيفن منوشين إن ملء السد “لا يجب أن تتم دون اتفاق”.