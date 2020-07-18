حذف دولة فلسطين من خرائط جوجل يثير الغضب على مواقع التواصل.. ومغردون: ستظل في قلوبنا

​

تصدرت دولة فلسطين، تريندات تويتر، ومحرك البحث الشهير جوجل، بعدما حذفها محركا البحث "أبل" و"جوجل" من خرائطهما المعتمدة.

وذكر موقع AS-Source News / MILITARY، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قيام محركي البحث "جوجل" و"أبل" بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وتظهر في خرائط "جوجل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط، ويعد محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عنها على الخريطة، بحسب "الإمارات اليوم".

Advertisements

وسرعان ما تصدرت فلسطين التريند، بعد تداول اسمها في 34 ألف تغريدة، حيث غرد أحد رواد تويتر، قائلا: "القدس مائي.. بل هوائي.. بل ضيائي الساري.. فهي الحياة.. هي الممات.. ومقصد الثوارِ.. للقدس نبض مثل نبض قلوبنا.. لا عيش حتى تُستعاد دياري.. هذه خارطة فلسطين خالدة في القلوب وباقية على الأرض".

وبررت شركة "جوجل"، عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأضافت الشركة: "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل جوجل على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها، وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق".