قتلى وجرحى في اشباكات داخلية بين المرتزقة السوريين بليبيا

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شهدت العاصمة الليبيّة، طرابلس،خلال الساعات الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين المرتزقة السوريين بسبب خلافات حول عدم دفع رواتبهم ، ما خلّف عددا من القتلى و الجرحى في صفوفهم، وسط تصاعد حدة التمرّد بينهم بعد التخلّي عنهم من قبل حكومة ”الوفاق“ الليبيّة.
و أكّد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر، في تدوينة على صفحته الرسميّة في“فيسبوك“،سقوط 4 قتلى سوريين في اشتباكات بطرابلس بسبب التأخر في دفع مرتباتهم من قبل حكومة ”الوفاق“.
في السياق، أفادت صحيفة ”المرصد“ المحليّة، أنّ 4 عناصر من المرتزقة السوريين المواليين لتركيا في العاصمة طرابلس، لقوا حتفهم الليلة الماضية بسبب خلاف على مستحقات ماليّة بقيمة 48 ألف دولار، أي بواقع 12 ألف دولار لكل منهم .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.