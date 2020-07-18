كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنباء عن مقتل قائد عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن هناك أنباء عن مقتل قائد قوات الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني، جمال كريمي.

يذكر أن قوات "الباسيج"، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورًا وإناثًا، أُسّست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979.

وقوات البسيج هم معروفون بالولاء لقائد الثورة الإسلامية. كذلك تضم قوات الباسيج مجموعات من رجال الدين وتابعيهم. كان لتلك الميليشيا نشاط بارز أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. ويبلغ عددهم حاليًا قرابة الـ 90.000 متطوع ومتطوعة، ويمكن أن يرتفع إلى مليون عند الحاجة.