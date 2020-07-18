شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 7257 إصابة جديدة و736 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 7257 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و736 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 331298 حالة وحالات الوفاة إلى 38310 حالات. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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