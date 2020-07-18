لحظة وصول مدرب “الأسود” إلى مطار سلا بعد غياب اضطراري بسبب تداعيات “كورونا”– فيديو

تصوير- عبد الله أيت الشريف

حطت الطائرة القادمة من باريس، والتي كان على متنها وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني، الرحال بمطار الرباط سلا ليلة أمس الخميس.

وتمكن مدرب “الأسود” من العودة إلى المغرب بعد أشهر قضاها في فرنسا نتيجة إغلاق المملكة لحدودها كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتأتي عودة وحيد لاستكمال عمله على رأس المنتخب الوطني بعد غياب اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار الجائحة.