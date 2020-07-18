شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حضرموت لمراسل “اليمن العربي“: أول خطواتنا بعض الإدارة الذاتية القضاء على الفساد والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020

قال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، إن القضاء على الفساد سيكون أول ما يقدمون عليه بعد نجاح الإدارة الذاتية في المحافظة.



وأكد بن الشيخ أبوبكر لمراسلي "اليمن العربي"، أنهم لا يختلفون مع السلطة المحلية في حضرموت متى ما كانت متفقة معهم، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا بالتطاول على النخبة الحضرمية مهما كلف الأمر.

وقال بن الشيخ أبوبكر، إن مدينة المكلا ستتزين يوم غد السبت، بأعلام دولة الجنوب في المليونية التي ستشهدها المدينة، والتي ستحظى بحضور جماهيري كبير.

وفيما يلي ينشر "اليمن العربي" نص الحوار:-

ما هي أبرز إنجازات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت؟

للمجلس الانتقالي الجنوبي إنجازات كثيرة، لاسيما في ظل جائحة كورونا، فقد قدمنا الكثير من المساعدات لكثير من المراكز الصحية بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي.

هل هناك صعوبات تواجه سير عملكم في انتقالي حضرموت؟

بكل تأكيد، أي عمل لا يخلو من العقبات والصعوبات، لكنا عملنا ولازلنا نعمل على الانتهاء منها.

ما هي أبرز مطالب المليونية القادمة التي ستحتضنها مدينة المكلا؟

مطالبنا تمكن في الوقف إلى صف المواطن وانتزاع حقوقه، وإيقاف العبث بخيرات حضرموت، ونحن مع استعادة الدولة ومؤسساتها.

هناك من يتحدث عن أزمة صامتة بين المحافظ البحسني والمجلس الانتقالي.. ما مدى واقعية هذا الطرح؟

علاقتنا أخوية جدا ولا يشوبها شائب، وجهودنا وجهود السلطة المحلية المتمثلة بمحافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، تصب في مصب واحد، ونحن مع السلطة متى ما كانت معنا.

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كيف يرى انتقالي حضرموت المشهد السياسي في المحافظة؟

نحن لسنا حزبا أو كيانا سياسيا، نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نحمل قضية شعب ناضل لأجل قضيته، ونحن بدورنا وسنناضل من أجلها أيضا.

انتقالي حضرموت أثبت وجوده على الأرض وكسب قلوب الشعب، وقوبل بالاستجابة لاسيما في مليونية الوفاء لدولة الإمارات الشقيقة بساحة القرار قرارنا في أيلول/ سبتمبر الماضي.. ما تعليقكم على ذلك؟

كان لزاما علينا جميعا أن نقدم رسالة شكر لدولة الإمارات العربية المتّحدة، وقد عبرنا عن ذلك ونتمنى أن نكون وفينا ولو جزء منه، وشعبنا يستحق كل الخير ولا ينسى مواقف الأشقاء وأولاد زايد طيب الله ثراه.

هل هناك مفاجآت سنسمع عنها في الأيام المقبلة؟ الساحة السياسية متقلبة ومتغيراتها تتغير بحسب المعطيات، ونحن نتأمل خيرا.

ما هي أول خطوة ستتخذونها إذا ما تم إعلان الإدارة الذاتية في حضرموت؟

القضاء على الفساد والاهتمام بقضايا المواطن وحياته.

هل سيكون لوادي حضرموت نصيب من الإدارة الذاتية؟

وادي حضرموت جزء لا يتجزأ من حضرموت ولا من وطننا وهويتنا، والوادي سيتحرر قريبا بإذن الله.

هل تعارضون حل الأقاليم؟

لا علاقة لنا بالأقاليم، ويوجد فساد في هذا الملف، ومطالبنا معروفة.

رسالتكم لكل أبناء حضرموت.

ندعو أبناء حضرموت في الداخل والخارج للالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي كونه الحامل الرسمي لقضيتهم، وأن يفوتوا الفرصة على كل متربص، كما ندعوهم إلى إنجاح المليونية التي ستحتضنها مدينة المكلا يوم غد، وستكون خطوة لها أثر إيجابي كبير بمشيئة الله.