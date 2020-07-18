شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: كورونا كَشف نقاط الضعف وعدم المساواة داخل الدول والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كلمة لغوتيريش خلال ختام الجزء رفيع المستوى من جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أمس، بهدف مراجعة التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع بحلول عام 2030، قال فيها: إن الجائحة شددت على الحاجة إلى تعددية أطراف معززة ومتجددة، مبنية على الثقة، وتستند إلى القانون الدولي وموجهة نحو الأهداف الشاملة للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأضاف الأمين العام: أن تعددية الأطراف الجديدة هذه، يجب أن تكون شاملة من خلال الاعتماد على مساهمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، العمل معا بشكل أكثر فعالية.
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