شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تبدأ التجارب السريرية على مادة علاجية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وافقت كوريا الجنوبية على المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمادة الأجسام المضادة التي تعالج فيروس كورونا المستجد لشركة "سيلتريون"(Celltrion) الكورية الجنوبية، وفقًا لوكالة سلامة الأدوية في البلاد أمس الجمعة.

وقالت وزارة الغذاء والدواء إن تلك الخطوة لاختبار المادة "CT-P59" تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام مادة علاجية مصنوعة محليًّا عن طريق إعادة التركيب الجيني للأجسام المضادة على الأشخاص.

وقالت الوزارة: «سيُسمح للشركة باستخدام المادة "CT-P59" على 32 متطوِّعًا صحيا لمعرفة ما إذا كانت آمنة وليس لها آثار جانبية»، وسيتم إجراء الاختبارات في مستشفى جامعة "تشونغ نام" الوطنية.

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وقالت الوزارة، التي تسعى جاهدة من أجل الحصول على دواء علاجي محلي الصنع، إنه إذا سارت الأمور على ما يرام فيمكن أن تبدأ شركة سيلتريون في إنتاج كميات كبيرة من الدواء في النصف الأول من عام 2021. وقد يكفي الناتج الأولي لعلاج 5 ملايين شخص.

وقالت الشركة إن المادة "CT-P59" أظهرت فعالية في علاج شكل متحور من فيروس كورونا الجديد المنتشر في البلاد.

وبعد بدء الاختبارات على تلك المادة، يرتفع عدد التجارب التي يتم إجراؤها إلى 13، من بينها 11 دواءً علاجيًّا ولقاحان، ومعظمها مستورد من الخارج مثل "ريمديسيفير"، الذي طورته شركة الأدوية العملاقة جيلياد(Gilead) لعلاج الإيبولا.