شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تسجل 695 إصابة جديدة بكورونا.. والسنغال 63 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و 125 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأفادت السلطات الصحية في غانا أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيا. ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

فيما أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي في السنغال، أن عدد المتعافين من الوباء قد ارتفع إلى 5809 أشخاص، بعد شفاء 74 حالة. وارتفاع عدد المتوفين بهذا الوباء إلى 160 حالة وفاة.