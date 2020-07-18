شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: لا أفكر في إصدار أمر عام باستخدام الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم الناس بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا وسئل ترامب خلال مقابلة في محطة "فوكس نيوز" يتم بثها يوم الأحد عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر فقال "لا، أريد أن يكون للناس قدرا من الحرية، ولا أؤمن بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب»: لا أفكر في إصدار أمر عام باستخدام الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.