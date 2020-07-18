شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة في لندن تتعامل مع حادثة طعن لشخصين والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن مساء اليوم الجمعة في حي المال الرئيسي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما. وقال متحدث باسم شرطة لندن" ليس له علاقة بالإرهاب". ووقع الحادث في منطقة برودجيت سيركل للتسوق والترفيه بمدينة لندن. وقالت الشرطة إن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث وحثت الناس على الابتعاد عن المنطقة.

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