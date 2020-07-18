شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة «حزب الله» تنتفض.. احتجاجات وقطع للطرقات في الضاحية والان نبدء بالتفاصيل

أقدم محتجون في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر معقل «حزب الله»، الخميس، على إقفال الطرقات بمستوعبات النفايات والحجارة؛ احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي وتقنين المولدات الكهربائية. وعمد المحتجون إلى قطع عدد من الطرقات ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، ويعيش أهالي الضاحية في ظروف اجتماعية قاهرة بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان، وإضافة للهموم المالية جاءت أزمة انقطاع الكهرباء عن كافة المناطق لتزيد الطين بلة. ويبدو أن الخطابات والدعوات للجهاد الزراعي والصناعي لم تعد تقنع جماهير حزب الله بعد أن بدأت الأزمة المعيشية تنهك هذه البيئة التي يمارس حزب الله عليها أسوأ أنواع التضليل.

وفي صيدا - نظم ناشطو «حراك صيدا» أمس وقفة احتجاجية أمام مدخل السرايا وسط تدابير اتخذتها أجهزة القوى الأمنية على المقلبين الداخلي والخارجي لبوابة السرايا.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات نقلت معاناتهم المعيشية والاقتصادية والخدماتية، مطالبين «الموظفين الشرفاء بمساندتهم في انتفاضتهم ضد الفساد الذي لا دين له، لا سيما أن رواتبهم باتت لا تساوي شيئًا مقابل الغلاء».