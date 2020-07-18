شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة «حزب الله» تنتفض.. احتجاجات وقطع للطرقات في الضاحية والان نبدء بالتفاصيل
وفي صيدا - نظم ناشطو «حراك صيدا» أمس وقفة احتجاجية أمام مدخل السرايا وسط تدابير اتخذتها أجهزة القوى الأمنية على المقلبين الداخلي والخارجي لبوابة السرايا.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات نقلت معاناتهم المعيشية والاقتصادية والخدماتية، مطالبين «الموظفين الشرفاء بمساندتهم في انتفاضتهم ضد الفساد الذي لا دين له، لا سيما أن رواتبهم باتت لا تساوي شيئًا مقابل الغلاء».
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