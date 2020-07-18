مفتي الجمهورية: مواقع التواصل والفن الهابط وغياب دور الأسرة سبب انتشار التحرش

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ببناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون، من أجل مواجهة ظاهرة التحرش، ومكانة المرأة محفوظة في التشريع الإسلامي وتم تكريمها في النصوص الشرعية.

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد،، أن مصر ومن أول وثيقة دستورية صدرت في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وتابع:" أن هناك جهودًا من المؤسسة الدينية والقضاء المصري والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة من أجل مواجهة جريمة التحرش، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط وغياب دور الأسرة عوامل تسببت في انتشار التحرش".