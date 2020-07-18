شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى للحكومة بإعادة بناء سوق توشكى بحلوان فى شكل حضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة بناء سوق توشكي بحلوان بشكل حضارى مع إمكانية توفير الدعم المالى من بنك الاستثمار بفوائد ميسرة أو طرح عملية التطور لإحدى الشركات المتخصصة مقابل نسبة من عائد التشغيل على أن يشمل كل المرافق من مياه وصرف وكهرباء ووحدة إطفاء ومركز إسعاف حتى لا تتكرر ماسأة الحريق التي تعرض له سابقاً.

وقال البلتاجي، إن محافظة القاهرة أنفقت قبل خمس سنوات 25 مليون جنيه لإنشاء سوق توشكى بحلوان لإبعاد الباعة الجائلين عن قلب المحطة وهو ما يساوى 100 مليون بأسعار اليوم بعد تحرير سعر الصرف، لكن للأسف أنشأ بشكل عشوائى بلا مرافق ولا خدمات.

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واضاف البلتاجي، أن السوق القديم مثل للأهالى مشكلة مرورية أثر سلبا على ما يزيد عن مليوني مواطن من سكان المدينة الجميلة التى صارت أقرب إلى العشوائيات نتيجة قرارات عشوائية وفساد محلى دون مراعاة لحقوق ومشاعر أهل المدينة وسكانها فكانت النتيجة حريق هائل دمر أكشاك البسطاء وبدد حلمهم فى تعويض خسائر كورونا، مما يستوجب إعادة فتح السوق مع تخطيطه جيدا.