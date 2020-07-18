شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها فى شهر أغسطس المقبل، مضيفا أن المجلس سيكون على تواصل دائم بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف صلاح سلام، لـ"الخليج 365"، أن مجلس الشيوخ إذا تم اختيار نوابه بعناية بحيث تتوافر فيه الخبرات والعقول المفكرة والبدعة سيكون عليه دورا كبيرا فى فلترة القوانين التى تصدر من مجلس النواب، هذا بالإضافة لضرورة عودة دوره السابق فى الإشراف على الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة بصفته عقل وضمير الشعب وكل الاختصاصات السابقة والتى تم إضافتها على مجلس النواب.

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وتابع صلاح سلام: "فى كل الدول المتحضرة يوجد غرفتين للتشريع والرقابة وذلك لتمحيص كل المخرجات التى تخرج من مجلس النواب ولتحقيق أهداف الدستور الذى توافق عليه الشعب ومصر دولة ذات تاريخ برلمانى وسياسى منذ أكثر من قرن فمن الطبيعى أن تكون قواعد الممارسة الديموقراطية سليمة وناضجة".