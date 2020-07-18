11 متعافيًا من كورونا وحالتي إصابة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملّوط، مساء الجمعة، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، بواقع حالة بمركز الخارجة وأخرى بالداخلة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية أزمة كورونا إلى 512 إصابة، منها 41 وفيات، و330 حالة شفاء.

وأشار المحافظ أيضًا إلى تعافي وخروج 11 حالة من مستشفيات العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 239 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مناشدًا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكري - الضغط -الأورام -الفشل الكلوي - أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وعلى صعيد منفصل، أصدر المحافظ قرارًا بانتظام كافة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة وذلك اعتبارًا من غد الأحد على أن يستثنى من هذا القرار الفئات التالية، والتي يتم منحها إجازة استثنائية لحين صدور قرار آخر:

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- المصابون بالأمراض المزمنة والسيدة الحامل وفقًا لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة.

- السيدة الحاضنة للطفل أقل من 7 سنوات.

- المصابون بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك لحين تعافيهم.​