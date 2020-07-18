بعد توقف 17 عاما .. أمريكا تنفذ ثالث عملية إعدام اتحادية في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

نفذت الولايات المتحدة ، الجمعة، ثالث عملية إعدام اتحادية خلال أسبوع، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا فتح الطريق أمام استئناف عمليات الإعدام الاتحادية لأول مرة منذ عام 2003.

وذكر مكتب السجون الاتحادي بولاية أيوا، في بيان، أن الطبيب الشرعي في مقاطعة فيجو أعلن وفاة داستن لي هونكن، 52 عاما، الساعة 0436 مساء (2036 بتوقيت جرينتش).

وكان هونكن قد قتل خمسة أشخاص، من بينهم طفلان أحدهما في العاشرة والآخر في السادسة. وأدين بخمس تهم بالقتل وحُكم عليه بالإعدام عام 2005.

Advertisements

وتم تنفيذ عمليتي إعدام اتحاديتين قبل أيام. وتم إعدام دانييل لويس لي، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، الذي أدين بقتل أسرة من ثلاثة أشخاص، يوم الثلاثاء، كما تم إعدام ويسلي إيرا بوركي، الذي بقتل فتاة، 16 عاما، أول أمس الخميس.

ومن المقرر تنفيذ عملية إعدام اتحادية إضافية الشهر المقبل.

وكان كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير العدل ويليام بار، من المدافعين عن استئناف تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية.