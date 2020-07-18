محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
انتهت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثانٍ الزقازيق في الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من تغطية كافة البيارات المكشوفة بشارع "أبو نضارة" بمنطقة "الإشارة" التابعة للحي؛ وذلك بعد سقوط أحد أطفال المنطقة في بيارة مكشوفة أثناء لهوه بطائرة ورقية.
وزارت ثناء فوزي، رئيسة الحي، أسرة الطفل حسن عبدالله" 10 سنوات، بعد ساعات من حدوث الواقعة وإنقاذه بعد سقوطه في البيارة المُشار إليها.
كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو لسقوط طفل في بيارة صرف صحي بمنطقة "الإشارة" التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية.
وبحسب الفيديو، سقط الطفل في البيارة أثناء لهوه بـ"طيارة ورق"، فيما تمكن أهالي المنطقة من انتشاله.
ومن جانبه، أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغطية بيارات "الإشارة" بالشرقية.. ورئيسة الحي تزور الطفل ضحية مصرف "أبونضارة" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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