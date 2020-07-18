قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن، فجر السبت، في الحي المالي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما. خطرا على حياتهما. سياسة Advertisements وقالت شرطة لندن في بيان إن "رجال الشرطة يتعاملون حاليا مع حادث منفرد في برودجيت سيركل تعرض فيه شخصان للطعن". حادث منفرد في برودجيت سيركل تعرض فيه شخصان للطعن". وحثت الشرطة الجميع على إخلاء المكان وسط انتشار سيارات الإسعاف بالموقع، كما أكدت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين طعنا بوسط لندن.. والشرطة تؤكد: ليس إرهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.