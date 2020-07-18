شينخوا: وزيرا خارجية الصين وروسيا يعارضان النهج الأمريكي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن وزيري خارجية الصين وروسيا أجريا محادثات عبر الهاتف يوم الجمعة عبرا فيها عن معارضتهما للنهج الأمريكي الأحادي وفقا لوكالة رويترز. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله لنظيره الروسي سيرجي لافروف إن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تحيي ”عقلية الحرب الباردة“ في سياستها تجاه الصين. يي قوله لنظيره الروسي سيرجي لافروف إن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تحيي ”عقلية الحرب الباردة“ في سياستها تجاه الصين. وذكرت الوكالة أيضا أن الوزير الروسي Advertisements قال إن بلاده تعارض النهج الأحادي الجانب في الشؤون الدولية. قال إن بلاده تعارض النهج الأحادي الجانب في الشؤون الدولية. تأتي التصريحات في وقت يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونج كونج والحرب التجارية بين البلدين وتعاملهما مع فيروس كورونا فضلا عن خلافات دبلوماسية أخرى.

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