الصحة العالمية: تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا على مستوى العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم يوم الجمعة بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة خلال 24 ساعة وفقا لوكالة رويترز . وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا سجلت أكبر زيادات، موضحة أنه ترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو حين بلغت 230370 حالة. الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا سجلت أكبر زيادات، موضحة أنه ترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو حين بلغت 230370 حالة. وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من خمسة آلاف في يوليو. واقترب عدد حالات الإصابة بالمرض في العالم يوم الجمعة من 14 مليون حالة بحسب إحصاء رويترز وهو ما يمثل منعطفا جديدا في انتشار المرض الذي قتل أكثر من 590000 شخص في العالم خلال سبعة أشهر. Advertisements

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