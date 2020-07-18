المغرب: إجمالي عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 16 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و395 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي تصريح صحفي، أوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، أن العدد

الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا) في المملكة بلغ 16726 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مع بلوغ مجموع حالات الشفاء التام 14360 حالة، بنسبة تعاف تناهز 86%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 264 حالة بمعدل إماتة يناهز 1,6%.

وذكرت المسؤولة أن عدد المخالطين بلغ 93506، فيما لا يزال 14891 مخالطا رهن التتبع الصحي، مشيرة إلى أن مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ 956678 حالة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة.

أما بخصوص مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فسجلت الزين أنه يبلغ 2102 حالة، من ضمنها 34 حالة صعبة وحرجة.