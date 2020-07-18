51 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يصل لـ 5710 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف- في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية- إنه وبعدإجراء671 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تأكدت إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضي إلى 5 آلاف و710 مصابين.
وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة شفاء ليصل إجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3 آلاف و153 مصابا في حين يواصل 2407 مصابين علاجهم في المشافي، وبلغ إجمالي الوفيات 151 شخصا.
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