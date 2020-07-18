أردوغان: خطوات مصر في ليبيا غير مشروعة

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة بموقف مصر والإمارات لدعمهما قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بعد أن التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبيين دعوا القاهرة للتدخل في الحرب الأهلية في بلادهم.

وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس في الصراع الليبي بينما تدعم مصر والإمارات وروسيا خصومها في إدارة منافسة مقرها شرق البلاد.

وشهدت الأسابيع الماضية تقدما عسكريا كبيرا للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تمكنت من صد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي كان يهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ودعا نواب في برلمان شرق ليبيا هذا الأسبوع مصر للتدخل في الصراع. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس مع شيوخ قبائل من شرق ليبيا وقال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.

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ولدى سؤاله عن إمكانية تدخل مصر، قال أردوغان إن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضاف ”الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الخصوص، خاصة تحيزهم للانقلابي حفتر يظهر أنهم في عملية غير مشروعة“ كما وصف التوجه الذي تتبناه الإمارات في القضية بأنه من أعمال ”القرصنة“.

وحذر السيسي الشهر الماضي من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت-الجفرة، الذي يُنظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا. وتخضع الجفرة وسرت لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

رويترز