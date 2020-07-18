كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي يحظر رفع أعلام الكونفدرالية في المواقع العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، بأصدار أمر يحظر "بشكل فعال" رفع الأعلام ذات الشعارات الكونفدرالية في المواقع العسكرية.

وجاء قرار إسبر في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش للقضاء على الرموز المرتبطة بالعنصرية.

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ولم يذكر أمر إسبر، الكونفدرالية بالاسم، ولكنه أشار إلى قوائم بالأعلام التي تسمح وزارة الدفاع الأمريكية لمؤسساتها برفعها، وعن طريق الإغفال، يحظر رفع الأعلام المرتبطة بالولايات الجنوبية في الحرب الأهلية.

وتأتي هذه التحركات وسط حركة احتجاج واسعة النطاق ضد العنصرية، ووحشية الشرطة، والتي أشعلها مقتل الأمريكي الأسمر جورج فلويد، أثناء احتجازه لدى قوات إنفاذ القانون في مينيسوتا.