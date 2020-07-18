وثائقي عن حياة الفنان الراحل حسن ميكري

يهيئ الفنان الشاب ناصر ميكري، ابن الفنان الراحل حسن ميكري، لفيلم وثائقي عن والده، بعنوان “انطولوجيا الموسيقار حسن ميكري”، يعرض من خلاله أهم المحطات في مسار والده.

واستهل ناصر ميكري التحضير للوثائقي بمرحلة البحث في أرشيف والده، منه ما تتوفر عليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و المكتب المغربي لحقوق التأليف.

وينتظر أن يشكل وثائقي ميكري، مرجعا عن تاريخ والده، الذي ينتمي إلى عائلة لها باع طويل في الموسيقى، إذ أنشأ رفقة أشقائه مجموعة “الإخوان ميكري”، التي انطلق مسارها الغنائي، في بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، وتكونت من الشقيقين محمود، وحسن، قبل أن تلتحق بهما جليلة، ثم شقيقهم الرابع يونس.

وتوفي حسن مكري، صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليوز 2019، عن عمر ناهز 77 سنة، بعد معاناة مع المرض، ووُري جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء في الرباط.