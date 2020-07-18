رحلة العودة غدا السبت.. تحاليل كورونا لـ1200 عاملة مغربية في الحقول الإسبانية سلبية

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت لـ1200 عاملة موسمية مغربية بالحقول الإسبانية، عدم إصابتهن بفيروس “كورونا” المستجد.

وستغادر 1200 عاملة ميناء ويلفا الاسباني في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، في حدود الثامنة مساء من يوم غد السبت، في وقت ثم فيه برمجة الرحلة الثانية يوم الاثنين المقبل، ضمن عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وكالة “أوروبا بريس”، أن مندوبية الصحة بإقليم الأندلس، تقوم بمجهودات كبيرة لتسهيل مهمة العاملات المغربيات في الحقول الاسبانية للعودة إلى المغرب.

وقال خيسوس إغويري، مندوب الصحة بالإقليم، نقلا عن المصدر ذاته “نقوم بعمل جبار انتصارا للإنسانية أولا، ولإنصاف العاملات الموسميات اللائي تعذر عليهن العودة.. بإجراء التحاليل المخبرية سنضمن عودتهن الآمنة إلى المغرب”.