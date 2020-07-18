كاسياس يعود إلى ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أسطورة ريال مدريد الإسباني، إيكر كاسياس، سيعود إلى فريقه السابق مرة أخرى بعدما رحل عنه قبل 5 سنوات، ولكن هذه المرة بدور مختلف.
ورحل كاسياس (39 عامًا) عن ريال مدريد عام 2015، لينضم إلى بورتو البرتغالي ويحقق معه العديد من النجاحات.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كاسياس سيعود هذه المرة ليصبح مستشارًا للرئيس فلورنتينو بيريز، وسيتم تحديد مسؤولياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن بيريز يريد أن يكون كاسياس قريبًا منه، حيث سيلعب دورًا مشابهًا للذي لعبه زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للفريق، في بداية مشواره مع ريال مدريد.
وأوضحت أن كاسياس ينتظر خوض بورتو لآخر مبارياته هذا الموسم أمام بنفيكا في نهائي كأس البرتغال خلال شهر تموز/يوليو الجاري؛ من أجل العودة إلى ريال مدريد.
وأبرزت الصحيفة أن بيريز وكاسياس يشعران بالندم، على قرار الانفصال قبل 5 سنوات، والآن هما في الطريق لتصحيح هذا الخطأ.
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