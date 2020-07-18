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مستقبل ساري مع يوفنتوس على المحك

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مستقبل مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، مع الفريق بات على المحك. وذلك في ظل نتائج الفريق الأخيرة والأداء المخيب للآمال أمام ميلان وأتالانتا وساسولو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة البيانكونيري غير راضية عن الأداء في المباريات الأخيرة، وأشارت إلى أن مصير ساري بات مرتبطا بالمواجهات المقبلة، والتتويج بلقب الكالتشيو.

وأوضح التقرير أن ماوريسيو ساري، يحظى بثقة أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، الذي يتوقع ردة فعل قوية من المدرب صاحب الـ61 عامًا ولاعبيه أمام لاتسيو.

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وفي حال فشل يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري، سوف تندلع أزمة كبيرة داخل الفريق، ولن يكون خيار إقالة ساري مستبعدا، حتى لو كان خيارا لا يرغب أنييلي في اللجوء إليه.

ووفقا للتقرير، فإن يوفنتوس لم يجهز قائمة كبيرة من البدائل المرشحة لخلافة ساري حال رحيله، حيث ظهر اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، لكن لا توجد أي أحاديث رسمية.

ويحتل يوفنتوس صدارة ، برصيد 77 نقطة، جمعها من 33 لقاءً، حيث فاز في 24 وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل الفريق 70 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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