الولايات المتحدة تسجل 72045 إصابة و 926 وفاة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 صباحًا, 18 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و 926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.

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