شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة في لندن تتعامل مع حادث طعن والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الشرطة في لندن أنها تتعامل مع حادث في برودجيت بوسط لندن. وحثت الناس على تجنب المنطقة مع انتشار سيارات إسعاف بالموقع. وأوضحت الشرطة أنه من المعتقد تعرض شخصين للطعن في "حادث منفرد" وإصابتهما بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما.

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