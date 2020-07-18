شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف إصابة جديدة و1163 وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة، إنها سجلت 34177 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1163 وفاة أمس الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة وبلغت الوفيات 76688.

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