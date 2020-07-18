شكرا لقرائتكم خبر عن 389 إصابة جديدة و3 فيات في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البحرين تعلن أن الفحوصات، أمس، 389 إصابة جديدة منها 222 حالة لعمالة وافدة، و 162 حالة لمخالطين، و 5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 379 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 31188.

وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3 حالات مواطن يبلغ من العمر 58 عاماً، ومواطنة 76 عاماً، ووافد يبلغ من العمر 55 عاماً.