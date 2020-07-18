شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع والأمن القومى يطالب بإدراج مادة لمواجهة الشائعات بالمناهج الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع منهج في مرحلة التعليم الأساسي يتضمن كيفية التحقق من المعلومات الموجودة على الإنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من تعليم أبنائنا القدرة على المعرفة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن المواقع التي تعادي مصر، وخاصة المشروع الإخواني القطرى التركي الذي يسعى لإثارة ونشر الأكاذيب عن مصر.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن النجاح الذى تحققه القيادة المصرية فى الملفات الخارجية الشائكة، لا بد وأن يتواكب معه تسويق للحق وللموقف المصري، ومواجهة أي شائعات وأكاذيب تحاول النيل من الروح المعنوية للشعب المصري.

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وقال إسماعيل إن مصر حباها الله بقيادة حكيمة وحكومة واعية، تدقق فى كل خطوة تخطوها، وتعمل حسابا لكل تصرف تقوم به، ولذلك كان العلاج لكافة الأزمات والملفات الشائكة على المستوى الخارجى مضرب الأمثال فى البراعة والحنكة، داعيا تعليم الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي المنهج النقدي والعلمي لمعرفة إذا كان ما يتلقاه عبر وسائل التواصل حقيقة أم أكاذيب.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن قدر مصر أن تكون كبيرة وهامة، ولها وزنها على المستوى الإقليمى والدولى، وهو الأمر الذى يوغر دائما صدور الحاقدين والغيورين من أمثال أردوغان وقطر، فيدبرون المؤامرات والمكائد وبث الشائعات والأكاذيب لمحاولة النيل من مصر واستقرارها سواء بمشكلة سد النهضة أو الأزمة الليبية.