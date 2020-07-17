فاتي جمالي تعود إلى الغناء على الرغم من الانتقادات

تصر الفنانة فاتي جمالي على مواصلة الغناء، على الرغم من الانتقادات، التي وجهت إليها سابقا، بعد إصدارها أول أغنية في مسارها بعنوان “غلطة كبيرة”.
وأعلنت فاتي جمالي، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، عن نيتها إصدار عمل غنائي جديد بعنوان “عفوا”، في المستقبل القريب.
وتعاملت فاتي جمالي في جديدها مع الفنان مروان عادل أصيل، الذي ساهم في كتابة الكلمات.
وكانت فاتي جمالي قد دخلت عالم الغناء، في بداية السنة الحالية، لكن تفاعل الجمهور كان سلبيا، إذ فاقت نسبة عدم الإعجاب في يوتوب، نسبة الاعجاب، “إضافة إلى أن غالبية تعاليق الجمهور كانت سلبية.
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