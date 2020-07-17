وجدة .. إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 530 كيلوغراما من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 530 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه جرى خلال هذه العملية ضبط سيارة نفعية بمنطقة “بني خالد العالم”، التي تبعد ب 20 كيلومترا عن مدينة وجدة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها عن ضبط المخدرات المحجوزة المكونة من 21 رزمة من مخدر الشيرا.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي تجريها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة متواصلة من أجل توقيف الأشخاص الضالعين في هذه العملية، والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.