فتح تحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبوظبي في قضية “تواطؤ في أعمال تعذيب” 

كلف قاض في فرنسا، بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن، وفق ما علمت فرانس برس الجمعة من مصادر مطلعة على الملف.

وكان تحقيق أولي فتح في أكتوبر 2019 في باريس، ضد بن زايد، الذي رفعت بحقه دعويان خلال زيارة رسمية أداها إلى باريس في نونبر 2018.

وفي شتنبر الماضي، حمّل فريق الخبراء الأممي الموكل للتحقيق بانتهاكات اليمن، مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للإمارات والسعودية، ويتضمن تقريره أسماء شخصيات كجهات فاعلة في الحرب، من بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الدفاع السعودي اللواء فياض الرويلي، ورئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن زايد آل نهيان.

ويذكر أنه في نوفمبر 2018، رفعت دعوى قضائية في فرنسا تتهم ولي عهد أبو ظبي بارتكاب جرائم حرب في اليمن والتواطؤ في التعذيب ومعاملة غير إنسانية، وذلك خلال زيارة رسمية كان ابن زايد يقوم بها إلى باريس.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فرنسا بالضغط على ولي العهد الإماراتي لإيقاف الانتهاكات في اليمن، معلنة أنها وثقت إخفاء القوات الإماراتية يمنيين قسراً وتعذيبهم جنوب وشرق البلاد.