كورونا: وفاة جديدة في الخليل و92 إصابة في القدس و7 بطوباس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخص يبلغ من العمر 60 عاما، من بيت عوا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المُحتلة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وقال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الجمعة، إن 23 مقدسيًّا، أُصيبوا بالفيروس، فيما سجّلت محافظة طوباس، 7 إصابات جديدة، يوم الجمعة كذلك.

وارتفع عدد الوفيات في الضفة والقدس المحتلتين، إلى 56، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الدكتور الجبريني، تسجيل الإصابات الـ92 الجديدة، مُشيرا إلى "استمرار ذروة التفشي والمعدلات العالية للأرقام (المتعلقة بالإصابات)".

وأضاف الجبريني أن خارطة التحقيق الوبائي يوميا تستغرق ساعات طويلة وتمتد حتى الفجر لتحديد المصابين والمخالطين ومحاولة عزلهم وحجرهم لتجنب مزيد من الإصابات"، موضحًا أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، وصلت حصيلة الإصابات في القدس، إلى 1280 حالة.

وأوضح الجبريني أن 16 من بين مُصابي القدس، 16 حالة خطيرة في المستشفيات، وأكثر من 124، إصابة متوسطة، "موزعة على الفنادق والبيوت وسط إجراءات صحية وقائية".

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وتركّزت الإصابات الجديدة في أحياء رأس العامود، وسلوان، والصوانة، ومخيم شعفاط، وبيت حنينا؛ الأكثر تضررا بالفيروس، وانضمت إليها الصوانة التي شهدت تسجيل إصابات عديدة خلال اليومين الماضيين.

بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، مساء الجمعة، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وأوضح العاصي أن الإصابات سُجلت في بلدة واد الفارعة لمخالطي مصابين.

وذكر في بيان صحافي، أن جميع الحالات المصابة، تعود لمخالطي مصابين، والذين تم سحب عينات منهم يوم الخميس.

وذكر أن الطواقم الطبية، أخذت عينات من 522 شخصا، يوم الخميس، وأظهرت نتائجها التي صدرت الجمعة، وجود 7 إصابات بينها، لافتا إلى أن عدد الإصابات النشطة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وصل إلى 35، بعد تسجيل الإصابات الجديدة.