شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصر والسعودية يؤكدان رفضمها الماس بالأمن الأقليمي العربي والان مع التفاصيل

الجمعة 17 يوليه 2020 صورة أرشيفية كشفت شبكة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مصادرها، بحث وزير الدفاع المصري ونائب وزير الدفاع السعودي، تطورات الأوضاع في الأقليم.

وأكد الطرفان خلال اتصال هاتفي، رفضهما التام للمساس بالأمن الأقليمي العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصر والسعودية يؤكدان رفضمها الماس بالأمن الأقليمي العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.