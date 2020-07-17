التحالف العربي يتكفل بنقل المسافرين من المهرة لسقطرى

الجمعة 17 يوليه 2020

صورة أرشيفية

تكفلت قيادة قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، بنقل مئات المواطنين من محافظة المهرة إلى سقطرى، برحلة جوية عبر مطار الغيضة.

وأقلت طائرة عسكرية سعودية، دفعة أولى من المسافرين إلى سقطرى، جوا، لاضطراب حالة البحر وغياب وسائل النقل البحرية الآمنة.