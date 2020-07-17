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التحالف العربي يتكفل بنقل المسافرين من المهرة لسقطرى

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 17 يوليه 2020

صورة أرشيفية

تكفلت قيادة قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، بنقل مئات المواطنين من محافظة المهرة إلى سقطرى، برحلة جوية عبر مطار الغيضة.

وأقلت طائرة عسكرية سعودية، دفعة أولى من المسافرين إلى سقطرى، جوا، لاضطراب حالة البحر وغياب وسائل النقل البحرية الآمنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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