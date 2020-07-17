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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يتكفل بنقل المسافرين من المهرة لسقطرى والان مع التفاصيل
الجمعة 17 يوليه 2020
صورة أرشيفية
تكفلت قيادة قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، بنقل مئات المواطنين من محافظة المهرة إلى سقطرى، برحلة جوية عبر مطار الغيضة.
وأقلت طائرة عسكرية سعودية، دفعة أولى من المسافرين إلى سقطرى، جوا، لاضطراب حالة البحر وغياب وسائل النقل البحرية الآمنة.
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