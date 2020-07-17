شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات.
وترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو حين بلغت 230370 حالة.
وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من خمسة آلاف في يوليو.
واقترب عدد حالات الإصابة بالمرض في العالم أمس الجمعة من 14 مليون حالة بحسب إحصاء رويترز وهو ما يمثل منعطفا جديدا في انتشار المرض الذي قتل أكثر من 590000 شخص في العالم خلال سبعة أشهر.
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