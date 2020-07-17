شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 593 إصابة جديدة والمغرب 181 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 593 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد 21948 حالة .

وكشف فورار خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1057 وفاة.

كما أشار إلى مغادرة 323 شخصاً المستشفيات في يوم واحد، بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15430 حالة.

كما سجلت المغرب 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 16726، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 264 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 34.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14360 بعد تعافي 395 شخصًا.