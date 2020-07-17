شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتعد عن عنقي».. مأساة «فلويد» تتكرر في لندن والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) فى بيان أن القضية تحقق فيها الآن "المكتب المستقل لسلوك الشرطة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي اثنين من ضباط الشرطة وهما يحتجزان بالقوة رجلاً مكبل اليدين وملقى على الأرض بالقوة.
وكان أحد الضابطين يضغط بركبته على وجه الرجل، الذي كان يصرخ "ابتعد عن عنقي"، عدة مرات.
وتدخل المارة فى منطقة أيسلنجتون بوسط لندن وطالبوا رجلي الشرطة لإطلاق سراح الرجل.
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